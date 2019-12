Manaus vai receber R$ 28,6 milhões do leilão do pré-sal

Manaus/AM - O resultado do leilão do Pré-Sal saiu na última semana e do total que será repassado para o Amazonas, R$ 290,2 milhões, R$ 28,6 milhões serão direcionados para Manaus. O governo do Amazonas vai ficar com R$ 174,4 milhões.

Ficou definido que os municípios do Amazonas receberão R$ 85,7 milhões do leilão. Desse total, R$ 28,6 milhões ficam com a capital amazonense. Os demais R$ 57,1 milhões devem ser divididos entre os outros 61 municípios do Estado.

A divisão dos recursos seguiu os critérios definidos pelo Fundo de Participação dos Municípios e pelo Fundo de Participação dos Estados (FPE).

A divisão desses valores foi definida em Lei aprovada no Congresso Nacional em cessão onerosa. Os recursos devem ser destinados para pagamentos previdenciários de servidores públicos ou para construção de escolas, hospitais e prédios públicos.