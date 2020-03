Manaus vai receber pela primeira vez final de torneio amador 5x5 de Neymar

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - A final nacional do torneio de futebol amador 5x5, o Red Bull Neymar Jr’s Five, vai acontecer pela primeira vez em Manaus. O Amazonas será o primeiro Estado da região norte do País a sediar o evento. Uma seletiva regional para participação no torneio também será realizada em Manaus e as inscrições estão abertas podendo ser realizada no site da Red Bull por meio do link: https://www.redbullneymarjrsfive.com/en/BR/tournaments

A seletiva está programada para ocorrer no dia 31 de maio, para os times mistos e para os times femininos. Jovens, de 16 a 25 anos, vão ter a oportunidade de desfilar toda habilidade na Arena da Amazônia. As regras do campeonato permitem que dois atletas acima da idade limite possam entrar em campo. Neste dia, os vencedores das categorias mista e feminina serão conhecidos e representarão o local na fase decisiva.

Em junho, os campeões regionais de Brasília, Pernambuco e São Paulo, além dos manauaras, se enfrentarão na grande decisão, em Manaus, em uma ‘quadra surpresa e especial’. A data e local serão divulgadas em breve. Os vencedores nas categorias mista e feminina representarão o Brasil na fase mundial, diante de mais de 40 países, como França, Espanha e Inglaterra, no Instituto Projeto Neymar Jr, localizado na Praia Grande (SP).

Como grande prêmio da final mundial, as equipes receberão troféu e a oportunidade de jogar contra Neymar Jr e os seus ‘parças’. Nas últimas edições, o brasileiro convidou atletas como Gabriel Jesus, Daniel Alves, Djibril Cissé; craques da seleção feminina, como Cristiane, Andressa Alves e Erika; além de famosos, como os cantores Wesley Safadão e Mc Guimê. Os vencedores ainda ganharão viagem para reencontrar Neymar Jr, na Europa, e conhecer um pouco da rotina do atleta.

Formato

Inspirado no ‘futebol de rua’, o conceito esportivo é bem simples: serão cinco jogadores de cada lado do campo e, a cada gol, o oponente perde um jogador. Vence a equipe que fizer cinco gols primeiro ou aquela que tiver melhor resultado após dez minutos de partida. As dimensões do campo são menores e não se pode pisar na área delimitada próxima ao gol.

Na última edição, mais de 100 mil jogadores, de mais de 40 países, disputaram as centenas de qualificatórias ao redor do mundo.