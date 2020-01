Manaus, Rio e Natal vivem cenas de caos na saúde, diz jornal O Globo

Manaus/AM - A crise na saúde em Manaus foi destacada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (14) citando cenas de caos no setor na capital amazonense e também no Rio de Janeiro/RJ e em Natal/RN. A reportagem aborda que estas três capitais tiveram reduções nas unidades de saúde com falta de recursos pela crise fiscal.

Em Manaus, houve redução de 20 unidades de saúde estaduais, saindo de 128 em janeiro de 2019 para 108 em novembro, de acordo com dados do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam) enviados ao O Globo. A redução foi de 15,6% na estrutura de saúde em Manaus, ficando abaixo apenas do Rio de Janeiro, que teve redução de 33,2%, com 62 unidades de saúde sendo fechadas.

A reportagem ainda abordou que a saúde em Manaus, no ano passado teve um cenário de longas filas, dificuldades para se marcar cirurgias e consultas, equipamentos em falta e profissionais com atrasos nos pagamentos. O Sindicato dos Médicos do Amazonas pediu na semana passada para que seja realizada uma apuração dos problemas no sistema de saúde na capital, de acordo com a matéria jornalística.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) enviou resposta ao O Globo informando que está trabalhando para melhorar o sistema.