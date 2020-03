Manaus registra temperatura mais baixa dos últimos meses; confira a previsão

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Em uma noite refrescante após um dia chuvoso, a capital amazonense registrou nesta quinta-feira (19) a temperatura de 23 ºC, considerada baixa para o Estado.

Nos próximos dias, o tempo deve continuar ameno. Conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Climáticas, na sexta-feira (20), a previsão é de pancadas de chuva, com mínima de 23 ºC, e máxima de 29 ºC.

No sábado, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde. O domingo também deve ter a calmaria de um dia nublado, com mínima ainda em 23 ºC e máxima em 30 ºC.

Na segunda-feira (23), o cenário pode ser de chuvas isoladas, com mínima de 22 ºC. A partir de terça-feira, a semana volta a ter temperaturas mais altas, mas com o tempo ainda nublado.