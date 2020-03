Manaus ‘ignora’ coronavírus e manifestantes lotam a Ponta Negra em ato pró-governo

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Manaus/AM - Centenas de aliados do presidente Jair Bolsonaro, se reuniram na tarde deste domingo (15), em uma manifestação pró-governo.

O ato acontece em todo o país e ‘levanta a bandeira’ em defesa do governo federal e com uma série de ataques ao Congresso e ao STF. Mesmo após um caso de coronavírus ser confirmado no Amazonas, manifestantes não se amedrontaram e foram às ruas.

Mais cedo, o próprio presidente, que deveria estar em isolamento, participou do ato em Brasília (DF), e cumprimentou eleitores. Bolsonaro deve passar por novo teste para coronavírus ainda nesta semana.