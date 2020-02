Manaus FC anuncia venda de ingressos para jogo contra Coritiba

Manaus/AM - Na quarta-feira (12) da próxima semana, o Manaus FC entra em campo para enfrentar o Coritiba, na primeira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada às 21h30 (horário local), na Arena da Amazônia. O Gavião do Norte anunciou nesta quarta-feira (5) a venda de ingressos para a partida.

O ingresso está saindo por R$ 20 a meia e, R$ 40, a inteira. Os pontos de ingressos são: Os Barés do Manauara Shopping; Boutique do Torcedor, localizada na Cachoeirinha; Digo Sport no Crespo; e na XCases Manaus, no shopping Ponta Negra. Quem tiver interesse, os camarotes estão a venda por R$ 2 mil e devem ser negociadas com Talles através do contato 99118-5790.