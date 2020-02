Manaus FC anuncia 5 mil ingressos vendidos para jogo contra Coritiba

Manaus/AM - A partida entre Manaus FC e Coritiba pela primeira fase da Copa do Brasil, que será realizada na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira (12), já alcançou a marca de mais de 5 mil ingressos vendidos. O Gavião do Norte atualizou, neste sábado (8), o número de ingressos vendidos.

O clube informa que apenas 20 mil ingressos estão sendo vendidos para a partida, por isso é importante garantir de forma antecipada para evitar fila e falta de ingressos da meia-entrada. Os ingressos estão à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.ingressodevantagens.com.br/ e nos pontos de vendas: Os Barés - Manauara Shopping; na Boutique do Torcedor - avenida Carvalho Leal, 1.092 - Cachoeirinha; Digo’s Sport, avenida Rodrigo Otávio, 1.407 - Crespo; e na X-Case, no 2º Piso do Shopping Ponta Negra.

Jogar pela vitória

Na partida, o Manaus FC terá de buscar a vitória para se classificar. Qualquer resultado diferente classificará o Coritiba. Quem avançar à segunda fase vai enfrentar o Gama/DF ou Brasil de Pelotas/RS.