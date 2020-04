Manacapuru concentra mais da metade dos casos de coronavírus no interior do Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - Os casos do novo coronavírus em Manacapuru subiram para 42, com o município já concentrando mais da metade dos pacientes infectados no interior do Amazonas. O Estado tem 76 casos no interior, em 12 municípios, conforme atualização do Governo nesta terça-feira (7). Até a última segunda-feira os casos fora de Manaus em de 59, portanto houve um aumento 17 casos.

Os demais casos no interior são: 9 em Itacoatiara, 7 em Santo Antônio do Içá, 4 em Parintins, 3 em Iranduba, 3 em Tonantins, 2 no Careiro da Várzea, 2 em São Paulo de Olivença e com apenas um caso registrado em Anori, Boca do Acre, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira, respectivamente.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que errou ao divulgar o primeiro caso em Jutaí, de acordo com a diretora-presidente do órgão, Rosemary Pinto, haviam cinco casos suspeitos onde foram realizados os exames e todos deram negativo para Covid-19.

No total, o Amazonas alcançou 636 casos de Covid-19, com 104 novos diagnósticos nesta terça-feira. Manaus concentra 88% dos casos, com 560 contaminados.