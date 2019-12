Mais de mil turistas desembarcam de cruzeiro em Manaus nesta quinta

Manaus/AM - O quarto navio de cruzeiro da Temporada 2019/2020 atracará no Porto de Manaus, Centro, zona sul, na próxima quinta-feira (26), às 8h, com aproximadamente 1,1 mil turistas, entre cruzeiristas e tripulantes. O M/S Seven Seas Mariner retorna ao Amazonas com visitantes norte-americanos (a maioria), depois de iniciar o roteiro turístico a partir de Flórida (EUA).

Com um pocket show de boi bumbá, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) fará o receptivo dos turistas, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A embarcação, que já percorreu o litoral brasileiro, passará também pela comunidade ribeirinha Boca da Valéria, em Parintins, no dia 25 de dezembro. O M/S Seven Seans Mariner ficará um pouco mais de 24 horas em Manaus, de onde seguirá para a sede de Parintins, no dia 28. O próximo navio de cruzeiro a aportar na capital amazonense será o Viking Sea, no dia 31 de dezembro, às 12h, com um pouco mais de 1,3 mil turistas.