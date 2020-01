Mais de mil turistas a bordo do navio M/s Magellan desembarcam em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus fez a recepção do navio M/S Magellan, com mais de mil turistas a bordo, entre tripulantes e passageiros, na manhã deste sábado, 25/1, no Porto de Manaus, localizando no Centro da cidade.

O céu nublado e o dia chuvoso não atrapalharam a animação dos turistas, que foram recepcionados pela bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, juntamente com as equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que realizaram a entrega de mapas com os principais pontos turísticos da cidade.

O casal de ingleses Billy e Stella Scott escolheram o M/S Magellan para comemorar o aniversário de 25 anos de casamento e se divertiram ao som da recepção calorosa da escola de samba.

“Planejamos com muito carinho essa viagem e estamos realizando um dos nossos maiores desejos, que é conhecer a Amazônia. Estamos muito entusiasmados para saber mais desse lugar que conhecemos como único e fantástico. Sabemos que a Amazônia não se resume somente a florestas e rio, que são maravilhas únicas, mas o que move ainda mais esse lugar incrível são as pessoas que vivem aqui. Muito bom ser recepcionado com esse calor humano e carisma de todos”, ressaltou Stella.

Entre as programações turísticas estão a saída de três barcos regionais em direção ao encontro das águas, visitas a comunidade indígena, caminhada na selva, e ainda, passeios pela cidade com visitas ao Teatro Amazonas, Mercado Municipal e Palácio Rio Negro.

Temporada de Cruzeiros

Iniciada em novembro de 2019 e com encerramento previsto para abril de 2020, a Temporada de Cruzeiros trará a Manaus 12 embarcações no total, em 16 visitas, com mais de 20 mil turistas a bordo.