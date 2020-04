Mais de mil pessoas aguardam resultado de teste para Covid-19 no Amazonas

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Um total de 1.034 pessoas aguardam o resultado de teste para casos suspeitos de Covid-19 no Amazonas, de acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto. Durante entrevista online neste sábado (4), a diretora disse que esses exames estão sendo realizados pelo Laboratório de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

A profissional ainda esclareceu que o Amazonas já realizou um total de 2.238 testes pelo Lacen-AM, com percentual de 12% de positividade para Covid-19. Segundo Rosemary, os demais casos descartados são de pessoas infectadas por outros vírus respiratórios que circulam pelo Estado nesta época, como as Influenzas A e B e outros.

Aumento

Com 51 novos casos confirmados neste sábado, o Amazonas saltou para 311 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Manaus concentra 91% dos casos, com um total de 283 registros. O interior do Amazonas estabilizou o número com apenas 28 contaminados.

O número total de óbitos continua com 12 confirmados, estando 4 ainda em investigação, segundo a FVS-AM. A taxa de letalidade da Covid-19 no Amazonas é de 2,86%.