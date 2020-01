Mais de 6 mil processos sobre violência doméstica foram enviados à Justiça no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas, por meio das três Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCM), concluiu e encaminhou à Justiça amazonense um número recorde de inquéritos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Entre janeiro e novembro de 2019, foram enviados 6.685 inquéritos, um crescimento de 28,3% na comparação com o mesmo período de 2018, quando pouco mais de 5,2 mil inquéritos foram finalizados.

A grande produtividade dá destaque ao trabalho de investigação das Delegacias. Isso ocorre quando elementos e indícios necessários são colhidos durante as apurações em torno dos casos, para que as investigações sejam concluídas e os inquéritos sejam remetidos ao juiz.

Em 11 meses do ano passado, as Delegacias da Mulher prenderam 811 pessoas suspeitas de crimes contra a mulher. “Os números são altos, e nós queremos dar uma resposta a nossa sociedade, trazendo mais segurança à mulher. É isso que desejam a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado e toda a sociedade: que mais mulheres se sintam amparadas pelo aparato de segurança”, disse a titular da Delegacia da Mulher do Parque Dez, delegada Débora Mafra.

Delegacias da Mulher

DECCM Parque Dez

Endereço: Avenida Mário Ypiranga Monteiro

Contato: (92) 3236-7012

Horário de Atendimento: Plantão 24h

DECCM Colônia Oliveira Machado

Endereço: Rua Desembargador Felismino Soares

Contato: (92) 3214-3653

Horário de Atendimento: Das 8h às 17h

DECCM Cidade de Deus

Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição

Contato: (92) 3582-1582

Horário de Atendimento: Das 8h às 17h