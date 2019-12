Mais de 50% da população do Amazonas está com nome sujo, indica Serasa

Manaus/AM - De acordo com dados divulgados em relatório da Serasa Experian,na última segunda-feira (23), 54,2% da população economicamente ativa do Amazonas está com contas atrasados, portanto, com o nome sujo. Ainda segundo o levantamento, o Estado é o que possui a maior faixa da população de inadimplentes em comparação com os demais estados da Região Norte.

Logo atrás do Amazonas, surgem o Amapá com 49,8% da população de inadimplentes; seguido de Roraima, com 49,5%; Acre, 49,2%; Tocantins, com 45,9%; depois vem Rondônia, com 44,7%; e o Pará, com 42,5%.

O levantamento leva em conta o período entre outubro de 2018 a outubro de 2019. Os idosos foram os que apresentaram maior acumulo de dívidas, com mais de 900 registros no Serasa. Um aumento total de 10,1%, pouco mais de 9,8 milhões de inadimplentes.

O número total de inadimplentes com o nome sujo foi de 63,9 milhões de consumidores, o equivalente a 40,9% da população adulta do País.