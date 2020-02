Mais de 200 veículos roubados foram recuperados em Manaus

Manaus/AM - Mais de 230 donos de veículos tiveram seus carros e motos recuperados pelas polícias em janeiro de 2020. Levados em casos de roubos ou furtos, os veículos foram localizados pelas Polícias Militar e Civil durante ações desencadeadas, em Manaus. No período, as polícias devolveram diariamente oito carros, em média, aos seus verdadeiros donos. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

O titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), delegado Cícero Túlio, orienta que as vitimas desse tipo de ocorrência devem entrar em contato imediato com a polícia através do número 190. A medida agiliza o trabalho de localização do automóvel, que passa a ser buscado por meio da rede de rádio. Mas só a ligação para o 190 não é suficiente. A vítima deve fazer o registro imediato do Boletim de Ocorrência na sede da DERFV. Com isso, é feita a restrição da placa do automóvel nos sistemas de segurança de todo o país.

“Dos veículos que são furtados ou roubados no Amazonas, entre 65% a 70% são localizados e restituídos para os seus proprietários. Alguns veículos demoram um pouco mais para serem encontrados, enquanto outros são localizados quase imediatamente após o fato criminoso”, enfatiza Túlio.

Há casos de veículos encontrados pela polícia não resgatados pelos donos. Isso ocorre, geralmente, quando o automóvel tem seguro. Nos casos em que os donos não são identificados, é encaminhado para o depósito da Polícia Civil, remetendo ao juiz o destino do veículo.

A penalidade aplicada a quem pratica esses crimes leva em conta fatores como antecedente e qualificação criminal, e pode variar de um a quatro anos de prisão, em casos de furto, e de quatro a dez anos, quando o crime for roubo.

A DERFV fica na rua 06, conjunto Bela Vista, no Planalto. O telefone de contato da unidade é o (92) 3216-7310.