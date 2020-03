Mais de 20 profissionais da saúde estão com coronavírus no Amazonas

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - O número de profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus no Amazonas subiu para 25, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta terça-feira (31). A quantidade representa 14,2% do total dos casos registrados no Estado. O número de casos confirmados no Amazonas subiu para 175.

Na última vez que foi anunciada a contaminação de profissionais de saúde no Amazonas, o número de infectados era de apenas seis.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, esclareceu que os profissionais são médicos, farmacêuticos e técnicos, mas que isso não significa que existam profissionais infectados atendendo em unidades de saúde de Manaus.