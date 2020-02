Mais de 2 mil venezuelanos e haitianos conseguiram emprego no Amazonas

Manaus/AM - De acordo com levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho, por meio da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), entre os anos de 2017 e 2018, 2.087 imigrantes venezuelanos e haitianos alcançaram uma vaga de emprego com carteira assinada no Amazonas. Os venezuelanos obtiveram 1.391 empregos neste período e o número de haitianos empregados foi de 696.

A lista ainda engloba outras nacionalidades como os peruanos que surgem em terceiro lugar com 432 empregos e outras nacionalidades latino-americanas englobadas com 464.

A imigração venezuelana devido aos conflitos políticos no País fica clara no ano de 2018, pois em 2017 o número de empregos com carteira assinada no Amazonas era de 289, saltando para 1.102 venezuelanos empregados em 2018.

Áreas de ocupação e salários

O levantamento esclarece que o setor de serviços foi o mais contratou venezuelanos, um total de 472 funcionários, seguido do comércio (393), indústria de transformação (147) e construção civil (75). Quanto aos salários, em média os venezuelanos no Amazonas possuem remuneração de R$ 1,7 mil, que variam entre R$ 954 a R$ 16,5 mil.