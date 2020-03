Mais de 2 mil famílias já foram atendidas no Monte Horebe

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) informou que deve retomar na próxima quarta-feira o atendimento de cadastramento das famílias do Monte Horebe. Porém, o atendimento não deve mais ocorrer no Colégio Militar da Polícia Militar VI, no residencial Viver Melhor, mas sim na sede da defensoria situada na rua 24 de Maior, nª 321, Centro.

Segundo dados repassados pela força-tarefa do Governo do Amazonas, entre segunda e sexta-feira da semana passada, foram levantadas que 2.340 imóveis possuíam famílias, destes 2.204 famílias assinaram acordo para deixar o local.

Os dados apontam ainda, que mais de 1.400 imóveis foram demolidos por não ter pessoas residindo.