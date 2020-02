Mais de 12 mil vagas reservas estão disponíveis em escolas públicas do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto disponibilizou mais de 12 mil vagas na rede estadual de ensino, geradas a partir de reservas que não foram confirmadas, dentro do prazo estipulado, pelos pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos. As vagas poderão ser preenchidas, novamente, por meio do site oficial de matrículas da secretaria: https://www.matriculas.am.gov.br/.

De acordo com a coordenadora de Matrículas da pasta, professora Irlanda Araújo, quando expirado o prazo de três dias úteis para confirmação de reserva da vaga, esta é cancelada automaticamente via Sistema Integrado de Gestão Escolar do Amazonas (Sigeam). “Registramos um total de 12.751 reservas no sistema que não foram confirmadas, entre capital e interior, desde o dia em que as matrículas foram iniciadas, em 10 de janeiro”, afirmou Irlanda Araújo.

Segundo a coordenadora, ainda, a Secretaria de Educação convencionou que iria segurar essas vagas até o início do ano letivo de 2020, na quinta-feira (06/02). Após essa data, a pasta faria reinserção desses dados no sistema para disponibilizar as vagas que não foram confirmadas, a fim de dar oportunidade aos estudantes que não conseguiram se matricular na rede estadual.

“Cabe destacar que a secretaria, diante de seu compromisso com a comunidade escolar, não cancelou de imediato as designações pendentes no sistema, pensando em oportunizar aos responsáveis a efetivação da matrícula, mesmo após o prazo expirado no período regular na rede pública. A pasta tardou, justamente, para que esses pais pudessem buscar as escolas, ainda que fora do tempo hábil, o que acabou não acontecendo”, completou Irlanda Araújo.

Orientação

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto reforça aos pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos que observem o prazo de três dias úteis para confirmarem suas matrículas, após a realização da reserva de vaga – sob pena de cancelamento da vaga.

“Da mesma forma que a escola orienta que a confirmação da matrícula seja feita dentro do prazo, a Coordenadoria de Matrículas da secretaria instrui as Coordenadorias Distritais de Educação e Regionais que sensibilizem a comunidade de acordo com os procedimentos normais do período regular de matrícula”, finalizou a coordenadora de Matrículas.