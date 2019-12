Mais de 1,1 mil turistas desembarcam em Manaus a bordo de cruzeiro

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (26), atracou, no Porto de Manaus, no Centro, zona Sul, o quarto navio de cruzeiro da Temporada 2019/2020, com aproximadamente 1,1 mil turistas, entre cruzeiristas e tripulantes. O M/S Seven Seas Mariner retorna ao Amazonas com visitantes norte-americanos (a maioria), chilenos e canadenses, depois de iniciar o roteiro turístico a partir de Flórida (EUA). De acordo com levantamento de estatística da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), nessa temporada o gasto médio estimado por turista é de 77 doláres.

A embarcação, que já percorreu o litoral brasileiro, passou também pela comunidade ribeirinha Boca da Valéria, em Parintins, no dia 25 de dezembro. O M/S Seven Seans Mariner ficará um pouco mais de 24 horas em Manaus, de onde seguirá para a sede de Parintins, no dia 28. Nesse período, os turistas realizarão passeios pelo Centro Histórico de Manaus e os principais pontos turísticos da cidade.



Segundo a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, “com a chegada do quarto navio desta temporada, a economia do Amazonas está sendo movimentada na área do turismo. Eles já passaram por Parintins e visitarão a Serra da Valéria. Até o final desta temporada, serão injetados mais de R$ 7 milhões na economia amazonense, que ajuda a aumentar a cadeia produtiva da área”, disse a presidente.



Com um pocket show de boi bumbá, a Amazonastur fez o receptivo dos turistas, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) com distribuição de mapas e guia da cidade.



O próximo navio de cruzeiro a aportar na capital amazonense será o Viking Sea, no dia 31 de dezembro, às 12h, com um pouco mais de 1,3 mil turistas. No total, 16 navios aportarão na capital amazonense trazendo para o estado mais de 20 mil turistas até abril do ano que vem.

Foto: Janailton Falcão / Amazonastur