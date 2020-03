Mais de 100 residências são demolidas no Monte Horebe, diz secretário

Municípios do Amazonas vão ter renegociação de dívidas com Afeam

Bonates afirma que facções vendiam lotes de terra por até R$ 40 no Monte Horebe

Datacenter do TCE Amazonas recebe visita técnica

Para compartilhar este conteúdo, utilize o link ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Portal do Holanda estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral.