Mais de 100 mil idosos já foram imunizados contra a gripe no Amazonas

Manaus/AM - 115 mil idosos já foram vacinados no Amazonas na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), nesta quinta-feira (02/04). As doses aplicadas correspondem a 49,13% do total de maiores de 60 anos no Estado a quem está destinada essa primeira fase da campanha.

A vacinação foi antecipada em todo o país, devido à evolução do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador de Covid-19. A população de idosos total no Estado é de 216.699.

Entre os municípios com maior quantidade de doses aplicadas estão Manaus (72.262), Itacoatiara (4.276), Coari (3.504), Careiro da Várzea (1.603) e Autazes (1.289). A campanha está em andamento em todas as cidades do interior do Estado desde o dia 23 de março de 2020 e segue até 22 de maio de 2020.