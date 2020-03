Maior evento de inovação do Mundo acontece em Manaus com participação da Nilton Lins

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins participará entre os dias 18 a 22 de março, da primeira Campus Party Transire Amazônia, o maior evento de inovação do mundo. A instituição apresentará seu trabalho realizado na educação amazonense ao longo dos mais de 30 anos de funcionamento, além do lançamento do EaD Universidade Nilton Lins.

Com a missão de Educar a Amazônia, a Universidade Nilton Lins realizará a apresentação da nova modalidade de Ensino à Distância, que vem viabilizar o acesso à educação e atender uma demanda social que tem interesse em atividades on line, ou por algum motivo não consegue estar inserida na vida acadêmica de forma presencial e rotineira. Com o objetivo de alcançar cada vez mais pessoas interessadas em ingressar no Ensino Superior, o EaD Universidade Nilton Lins possui estratégia educacional baseada no uso da tecnologia a favor de seus adeptos.

Durante décadas a Universidade Nilton Lins promove a formação de profissionais qualificados no Amazonas, proporcionando educação de qualidade e programas de bolsas para incentivo e promoção do ensino superior na capital amazonense e interior.

Esta será a primeira edição da Campus Party aqui no Amazonas, trazendo debates sobre finanças, a democratização da sociedade na democratização da tecnologia, desenvolvimento da economia e inovações tecnológicas para o apoio ao empreendedorismo regional.