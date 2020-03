Magistrado paulista defende 'juiz das garantias' em Manaus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - O juiz de direito Marcelo Semer, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), defendeu em Manaus a criação do “juiz das garantias”, figura prevista no art. 3º da Lei 13.964/2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, e que vem gerando muito debate no meio jurídico. O assunto foi abordado durante a aula magna da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), esta semana, abrindo o calendário acadêmico de 2020 da instituição.

“A ideia do juiz das garantias é uma adaptação do processo penal do que já está na Constituição, que é o sistema acusatório”, explicou o juiz Marcelo Semer. Segundo ele, o Código de Processo Penal é de 1941 e, aos poucos, tem sido reformado. Contudo, quando há mudanças que se “aproximam” da Constituição, “sempre existe resistência”. “Acredito que essa resistência seja pelo ‘novo’, mas o juiz das garantias, na verdade, está se utilizando do modelo preconizado pela Constituição de 1988 e aplicado no processo penal”, acrescentou.

De acordo com a lei, compete ao juiz das garantias controlar a legalidade da investigação e zelar pelos direitos individuais do investigado. Na prática, o juiz que atuaria na fase de investigação (pré-processual) não seria o mesmo que responderia pela “segunda etapa” do processo (instrução e julgamento). A intenção, com isso, é preservar a imparcialidade do juiz que vai julgar o caso. A polêmica reside na divergência de opiniões – uns afirmam que a figura do juiz das garantias representaria um “atraso” no combate ao crime, além de aumento de custos para o Judiciário; enquanto outros defendem a sua instituição, justificando que aperfeiçoa o modelo preconizado pela Constituição Federal de 1988 no processo penal brasileiro.