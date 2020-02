Mãe de bebê desaparecido presta depoimento à polícia em Manaus

Manaus/AM - O desaparecimento do bebe de apenas dois anos, Erlon Gabriel Dias Costa, está comovendo moradores da capital. E na tentativa de de encontrar algo que possa levar ao paradeiro da criança Maria Dias, a mãe do menino, depôs por mais de duas horas à polícia, na tarde dessa segunda-feira (10).

Na sede da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Depca), a vendedora deu detalhes do dia em que Gabriel foi levado, mas nenhum foi repassado a imprensa para não atrapalhar as investigações.

Tudo o que se sabe até o momento, é que Erlon foi levado do pátio da casa onde morava com a família, na Comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açu, na última quinta-feira (6). O sequestro ocorreu em plena luz do dia, por volta das 11h, quando o bebê brincava no local e a mãe estendia roupas na parte de trás do terreno.

Desde então, a polícia e a família começaram uma busca desenfreada pela criança, mas até agora nem sinal dela. Muitas denúncias chegam todos os dias, mas todas não passam de informações desencontradas ou fake news.