Lixão a céu aberto espalha doenças e prejudica moradores em bairros de Manaus

Manaus/AM - Um problema da maioria das grandes cidades tem tirado o sossego de populares que residem em bairros localizados pouco depois da barreira, na rodovia AM-010: o aterro à céu aberto que comporta o lixo de toda a cidade.

Segundo eles, além do mau cheiro e da presença e um grande números de urubus na área, os resíduos sólidos acumulados no local estão contaminando a água dos poços artesianos que abastecem as casas, já que não há água encanada na região.

Eles relatam que muita gente tem ficado doente por conta da contaminação e relatam que por conta da situação, muitos insetos, ratos e outros tipos de animais nocivos invadem as casas com frequência.

Os moradores pedem a intervenção do poder público, uma vez que, pela legislação brasileira, todos os lixões do Brasil já deveriam ter sido fechados desde 2014, que foi o prazo dado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos.