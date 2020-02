Lista de candidatos a conselheiros de saúde sai nesta semana, diz CMS

Manaus/AM - O Conselho Municipal de Saúde deu início aos preparativos para as eleições de composição de 72 Conselhos Locais de Saúde (CLSs), que irão ocorrer no próximo mês de março. O período de cadastramento de entidades e de inscrição de candidatos, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ocorreu entre 6/1 e 13/2, envolvendo gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), representando 72 Unidades de Saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural.

O presidente do CMS/Manaus, conselheiro Jorge Carneiro, explica que o próximo passo é a publicação da lista definitiva de entidades e candidatos aptos para a eleição. “A publicação deve ocorrer ainda esta semana e haverá um prazo de três dias para apresentação de recursos. A comissão de coordenação do processo eleitoral fez um grande trabalho na mobilização e captação de inscrições e cadastros de entidades, e o que se espera é atingir um bom percentual do objetivo de compor os CLSs”, afirma Jorge.

Cada CLS atua de forma vinculada a uma unidade de Saúde, tendo a composição de gestores (25%), trabalhadores (25%) e usuários (50%), com o acompanhamento e fiscalização dos serviços de saúde. Os representantes de gestores são indicados pelo Distrito de Saúde, já trabalhadores e usuários participam do processo eleitoral, com trabalhador votando em trabalhador e usuário votando em usuário. A função não é remunerada.

Eleição começa na zona Norte

Na zona Norte de Manaus a eleição vai acontecer no dia 2/3, em cada unidade de Saúde em que for confirmada a inscrição dos candidatos, com previsão para nove CLSs. “Para o segmento dos usuários, o candidato é indicado por uma entidade legalmente constituída. Os eleitores são as pessoas que moram na área de abrangência ou têm o cadastro de atendimento na Unidade de Saúde”, informa Carneiro.

Após a eleição na zona Norte, haverá o processo eleitoral na zona Sul (4/3), zona Leste (6/3), zona Oeste (9/3) e zona rural (11/3). A votação ocorrerá em cada unidade de Saúde que registrar candidatos inscritos. A posse dos novos conselheiros deverá ocorrer dia 8/4, para um mandato de três anos.