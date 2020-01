Limpeza do Réveillon ocupa 300 pessoas na coleta de lixo em Manaus

Manaus/AM - A estimativa da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), neste feriado de Ano Novo, é de que cerca de 100 toneladas de lixo serão recolhidas pelos servidores da Prefeitura de Manaus.

A Semulsp informou que pelo menos 300 pessoas estão trabalhando, desde a 6h desta quarta-feira, dia 1º, nos locais onde aconteceram as festas do Réveillon, como Ponta Negra, zona Oeste, Amarelinho, na zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, na zona Leste.

O local com maior volume de resíduos, e para onde foram deslocados mais servidores municipais para fazer a coleta, é a praia da Ponta Negra. Ali, informa a Semulsp, 200 agentes estão em atividade neste feriado.