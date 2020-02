Liceu Claudio Santoro abre 539 vagas no Amazonas

Manaus/AM - Começa nesta quarta-feira (5) o período de matrículas para os cursos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins. Ao todo, serão ofertadas 539 vagas para turmas dos núcleos de Dança, Artes Visuais, Audiovisual, Teatro, Cursos Especiais e Música Popular.

De acordo com Andressa Oliveira, diretora do Liceu Parintins, ao oferecer cursos que atendem crianças a partir de 5 anos até pessoas da terceira idade, o Liceu oferece à comunidade parintinense uma oportunidade de transformação social por meio da arte.

“A comunidade parintinense participa ativamente nos cursos livres e de formação. A procura para este semestre tem sido significativa mesmo antes do início das matrículas. Isso mostra o resultado do trabalho de excelência que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vem realizando na cidade de Parintins, por meio da arte-educação, oferecendo às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos a oportunidade de transformação social por meio da arte”, afirma.

As 539 vagas ofertadas estão distribuídas em diferentes segmentos, sendo 282 para as turmas do Núcleo de Dança; 41 para as turmas de Artes Visuais; 47 para as de Audiovisual; 52 para turmas de Teatro; 2 para os Cursos Especiais; e 115 para as turmas de Música Popular.

Inscrições

As inscrições acontecerão em dois dias, nesta quarta (5) e quinta-feira (6), na secretaria do Liceu, que funciona no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo (avenida Nações Unidas, s/nº, Centro de Parintins), das 8h às 11h, e das 14h às 17h.

No primeiro dia, quarta-feira, serão realizadas as matrículas para os cursos de Dança (Capoeira, Danças Urbanas, Dança de Salão, Dança para Melhor Idade e para Crianças); e Artes Visuais (Iniciação ao Desenho e Iniciação ao Desenho e Pintura).

Na quinta-feira, será a vez das inscrições para os cursos de Música (Violão, Teclado, Musicalização, Banda Sinfônica, e Corais Infantil, Juvenil e Adulto); Cursos Especiais (Coral em Libras e Percussão para Surdos); Teatro (Teatro para Crianças e Iniciação Teatral); e Audiovisual (Noções de Cinema e Fotografia).

Documentação

No ato da matrícula, o aluno deverá entregar a documentação exigida. Para menores de 18 anos: cópia do RG, CPF e certidão de nascimento; cópia do RG e CPF do responsável; uma foto 3x4, declaração escolar, e cópia do comprovante de residência atualizado. A inscrição só poderá ser realizada com a presença do responsável. Para maiores de 18 anos, é necessária cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; declaração escolar (se for estudante) e uma foto 3x4.