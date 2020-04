Lei municipal reforça práticas alternativas de saúde em Manaus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Os serviços complementares em saúde, como ioga, aromaterapia e reiki, já oferecidos por alguns profissionais da Prefeitura de Manaus ganham reforço com a nova política municipal de Práticas Integrativas e Complementares (PICs) na rede municipal. A lei nº 2.597 foi sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e publicada na edição 4.813 da última sexta-feira, 3/4, do Diário Oficial do Município (DOM).

A gerente de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Francinara Lima, explica que, com a política municipal instituída, será possível captar recursos e organizar as ações e serviços de práticas integrativas já ofertados por alguns profissionais na rede municipal, mas ainda de forma isolada e não padronizada.

“É um grande avanço e resultado do esforço conjunto de gestores e profissionais de saúde que têm atuado para a implantação das PICs no município de Manaus, e terá impacto positivo nas ações de prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, voltadas para o cuidado continuado, humanizado e integral da população”, afirma Francinara.

Em Manaus, a Semsa, além de atuar para a institucionalização da política municipal de Práticas Integrativas e Complementares, tem trabalhado na qualificação de profissionais e na preparação da rede de saúde para a oferta dos serviços.

De acordo com a técnica responsável pelas Práticas Integrativas e Complementares da Semsa, Gabriela Santos, ainda em 2018, a Semsa realizou um levantamento para identificar servidores já capacitados em alguma das práticas ou que tinham interesse em capacitações nessa área.

“No ano passado, foi organizada a oferta de uma capacitação na utilização de plantas medicinais e iniciado o projeto Tenda Holística Itinerante, que leva atendimentos à população em diferentes locais de Manaus, com a oferta de serviços como a auriculoterapia, utilização de plantas medicinais, reiki, ioga, terapia comunitária integrativa e acupuntura. Agora, com a instituição da política municipal das PICs em Manaus, será possível padronizar a oferta de serviços na rede de saúde, beneficiando a população”, conclui Gabriela.