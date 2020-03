Laboratório no Amazonas começa a realizar testes para diagnóstico do novo coronavírus

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - O Ministério da Saúde enviou ao Amazonas 500 testes para o diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). Os testes iniciam nesta terça-feira (10) em pacientes com casos suspeitos no Estado. O Laboratório Central de Saúde (Lacen), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foi quem recebeu os testes.

“A partir de agora, o Amazonas passa a processar as próprias amostras de casos suspeitos de Covid-19, com a mesma qualidade aplicada nos processamento de outros vírus respiratórios”, informou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto.

De acordo com a diretora do Lacen-FVS, Tirza Mattos, foram encaminhadas para o laboratório de referência três amostras de casos suspeitos. “Estamos em plena atualização dos nossos protocolos para a inserção de diagnóstico do Covid-19, e fornecer o resultado em 48h”, disse.

Atualmente, são quatro os laboratórios que realizam o teste para diagnóstico do coronavírus no País. Os laboratórios de referência nacional são: Fiocruz, no Rio de Janeiro; Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará; e Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O Laboratório Central de Goiás foi capacitado para a realização do exame específico para coronavírus dos brasileiros repatriados da China e que ficaram na base aérea de Anápolis (GO). Passam a realizar o diagnóstico os Lacen dos estados do Amazonas, Pará, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, contemplando todas as regiões do país.