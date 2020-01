Junta Comercial do Amazonas ganha sede nova em Manaus

Manaus/AM - Para garantir atendimento com mais conforto aos usuários e servidores, a Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) adquiriu, após solicitação em conformidade com o decreto estadual 38.098, de 31 de julho de 2017, um imóvel do patrimônio público do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), para suas futuras instalações. A expectativa é inaugurar a nova sede no segundo semestre de 2020.

A aquisição visa, além de um melhor atendimento a sociedade, reduzir despesa aos cofres públicos, uma vez que a atual sede da autarquia, na rua Major Gabriel, 1.728, é em um prédio alugado. Com a sede própria, a Jucea deixará de pagar o valor R$ 17,5 mil de aluguel por mês, o que resultará em uma economia de R$ 210 mil por ano.

Nova sede

Localizada na avenida Tarumã, 379, Centro, a futura instalação da Jucea, um prédio tombado como patrimônio histórico, está agora em processo de elaboração de projeto arquitetônico pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Após a aprovação pela Jucea, o projeto ganhará projeção orçamentária e entrará em processo licitatório.

Conforme o presidente da Junta Comercial, Enio Ferrarini, com a modernização e integração dos procedimentos e serviços da autarquia, surgiu a demanda de solicitar um imóvel que atendesse às necessidades da Jucea, como espaço físico para acomodar materiais e equipamentos, e os requisitos mínimos de acessibilidade.

“Era um sonho antigo da Junta Comercial ter uma sede própria e oferecer uma instalação melhor ao colaborador e ao usuário. E, atendendo às diretrizes do governador em racionar recursos do poder público, foi a melhor escolha a ser feita, resgatar um prédio público e histórico, que estava desocupado e que nos tirará do aluguel. Nossa expectativa é mudar a sede da Junta até o mês de agosto de 2020”, destacou o presidente da Jucea.

Ampliação do horário

Além da nova sede, outras medidas já tinham sido tomadas pela nova gestão da autarquia para melhorar os serviços oferecidos à população em sua sede, este ano. Uma delas foi a ampliação do horário de atendimento presencial ao público, passando das 13h para as 17h, bem como a organização deste atendimento, por meio da distribuição de senhas. Com a ampliação do horário, de janeiro a novembro, mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas.