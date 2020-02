Julgamento do caso Lorena pode entrar no quarto dia em Manaus

Manaus/AM - Durante o Júri do caso da perita Lorena, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) tem a atuação dos promotores de Justiça José Augusto Palheta Taveira Júnior e Armando Gurgel Maia, que pedem a condenação do réu Milton César Freire da Silva, acusado de matar a ex-mulher, no julgamento que ocorre no Plenário Santa Cruz Machado (plenário principal) no Fórum Ministro Henoch Reis.

A previsão era que o Júri duraria três dias, portanto, até esta sexta-feira, 7/2, mas segundo o promotor de Justiça José Augusto Taveira Júnior, as oitivas de testemunhas tem-se alongado e ele prevê que a leitura da sentença ocorrerá neste sábado, 8/2, no quarto dia de julgamento.

"Nós estamos caminhando para o terceiro dia mas tudo indica que o Júri vai se estender até sábado. Ao que parece é o que vai ocorrer. Nós temos ouvido as testemunhas como também serão ouvidos assistentes técnicos e peritos do Instituto de Criminalística, então, possivelmente vamos levar o dia inteiro só nessas oitivas e talvez o interrogatório do réu e os debates ocorram amanhã. O julgamento é muito longo e há muito embate e muitas questões a serem tratadas e com bastante participação dos jurados", disse o promotor José Taveira Jr.