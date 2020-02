Juíza condena Mouhamad a mais 11 anos de prisão por desvios da saúde no Amazonas

Manaus/AM - A juíza Ana Paula Serizawa, da Justiça Federal no Amazonas, condenou o médico Mouhamad Moustafá a mais 11 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, desta vez por irregularidades em pagamentos de R$ 2,5 milhões realizados para a empresa Salvare. De acordo com a denúncia, os valores foram repassados sem comprovação da prestação dos serviços.

Mouhamad também foi multado em R$ 1,4 milhão pela prática do crime. Além dele, também foram condenados Priscila Marcolino Coutinho a 8 anos, 7 meses e 10 dias de prisão e Paulo Galácio a 7 anos e 6 meses de prisão, ambos em regime fechado. Priscila era considerada braço direito de Mouhamad no esquema e Paulo Galácio era ex-presidente do Instituto Novos Caminhos (INC).

Segundo a decisão da juíza federal, os contratos entre o Instituto Novos Caminhos e a empresa Salvare auxiliavam na manutenção da organização criminosa que desviava recursos da saúde no Amazonas desarticulada com a operação Maus Caminhos.

Mouhamad segue preso há mais de um ano no Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM I).