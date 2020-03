Juiz declara Tropical Hotel Manaus disponível para 2º arrematante

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - O não pagamento de valores que confirmariam o arremate do Tropical Hotel Manaus pelo empresário Otacilio Soares de Lima levou o juiz Paulo Assed Estefan, do cartório da 4ª Vara Empresarial, do TJ do Rio de Janeiro, a desqualificar o lance de R$ 260 milhões pelo qual o Tropical fora arrematado em 11 de fevereiro passado.

De acordo com o despacho do juiz Paulo Assed Estefan, a empresa autora do segundo lance, a paraense Geretepaua Engenharia, que fez proposta de pagar R$ 255 milhões pelo complexo hoteleiro da Ponta Negra, deverá se manifestar e fazer o pagamento.

O Tropical Hotel já fora arrematado, anteriormente, pela Nyata Serviços Financeiros, de Manaus, a qual compareceu ao leilão do dia 11 de fevereiro e é a 3ª empresa na ordem de chamada, caso a Geretepaua não compareça. Nesse último leilão a Nyata ofereceu lance no valor de R$ 135 milhões.