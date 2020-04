O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas ingressou no Partido Renovador Trabalhista (PRTB), para disputar a prefeitura de Manaus.

O anúncio oficial deve sair nesta quinta-feira (2).

Partido aliado do presidente Jair Bolsonaro, a entrada de Josué no PRTB contou com bençãos do próprio.