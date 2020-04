José Melo é inocentado de ação que o responsabilizava por massacre no Compaj

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas inocentou o ex-governador José Melo em processo que o acusava de ter responsabilidade no massacre de 56 presos que ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em janeiro de 2017. A decisão foi do juiz Ronnie Frank Stone, da 1ª Vara da Fazenda Pública, rejeitando a denúncia contra o ex-governador.



De acordo com o juiz, não foi encontrado indícios que apontassem qualquer “responsabilidade dos Requeridos pelo evento descrito na inicial que, como notório, marcou e marcará para sempre a sociedade amazonense, mas que está longe de ser o resultado da conduta ou omissão desse ou daquele gestor, muito menos dos Requeridos”, explicou o magistrado em sua decisão.

O processo foi apresentado pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM).