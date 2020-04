Jornalista é agredida por empresário revoltado com decreto em Manaus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Jornalista do Portal do Holanda é agredida por empresário durante fiscalização em Manaus pic.twitter.com/jnVuOELGIX — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) April 6, 2020

Manaus/AM - A jornalista Édila Chaves, do Portal do Holanda, foi agredida fisicamente e verbalmente nesta segunda (6) por um empresário que teve o comércio fechado devido ao decreto do Governo do Amazonas.

Édila falava sobre a operação da Polícia Militar na zona Leste, que estava garantindo o fechamento dos comércios não essenciais, quando o homem chega empurrando a repórter e proferindo palavras de baixo calão.

O comerciante acusou a imprensa de “tocar o terror” por levar informações sobre a pandemia à população.