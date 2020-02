Jornalista do Amazonas apresenta Globo Repórter nesta sexta-feira

A jornalista Daniela Abranches é responsável por apresentar nesta última terça-feira de fevereiro (28) o primeiro programa desta temporada do tradicional Globo Repórter, que fala sobre as belezas amazônicas, em especial, do município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

Pássaros exóticos, cachoeiras escondidas e habitantes que aprenderam a viver no paraíso amazônico são uns dos temas que serão abordados no programa que começa às 22h, horário de Manaus.

Daniela não é a primeira representante do Amazonas a emplacar em programas da emissora nos últimos meses; Luana Borba já comandou o Jornal Nacional em setembro de 2019 e janeiro de 2020.