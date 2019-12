Jacaré gigantesco visto no Rio Negro é capturado em Manaus; veja vídeo

Manaus/AM - Um jacaré de 3,80 metros que surgiu há algumas semanas no meio do Rio Negro, no bairro Aparecida, foi capturado por volta das 17h desse sábado (28), pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas.

O animal da espécie Jacaré Açu de aproximadamente 20 anos, estava em uma região bastante habitada da orla do bairro, porém, de difícil acesso para captura. Segundo a PM, foi necessário uma ação conjunta entre populares e o Batalhão para conseguir contê-lo e remanejá-lo.

Ao final do processo, o jacaré foi entregue aos cuidados do Ibama onde passará por exames e será devidamente preparado para o retorno à natureza.