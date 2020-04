Já são 450 mil estudantes com aulas virtuais no Amazonas

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Entre estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que iniciaram aulas virtuais pela TV ou pela internet nesta segunda-feira, dia 6, no Amazonas, cerca de 74 mil estão matriculados na rede municipal e os demais na rede estadual. Os dois contingentes somam cerca de 100 mil estudantes, incluindo aqueles que estão matriculados do 1º ao 3º ano do Fundamental. O “Aula em Casa” possibilitou aos estudantes a manutenção das aulas, agora, em casa.

Com o início das aulas para alunos do 1º ao 3º ano, do ensino fundamental, as redes públicas de ensino chegam ao alcance de aproximadamente 450 mil alunos. As aulas são transmitidas por meio dos canais 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 da TV aberta, como também podem ser acompanhadas pelo canal “Aula em Casa Amazonas” no YouTube, pelo www.avaseduc.am.gov.br e pelo aplicativo Mano.

De acordo com a chefe da Divisão do Ensino Fundamental (DEF) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Vera Lúcia da Silva Lima, os conteúdos das aulas seguem as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a proposta curricular da Semed, onde cada professor elabora as aulas da melhor maneira, para ser repassada aos alunos.

“As aulas são preparadas com muita dedicação, seguindo as normas da BNCC e a proposta curricular da Semed. Todos os professores, mesmo em casa, elaboram atividades adequadas para atender todos os alunos individualmente por meio de grupos de conversas”, informou Vera.

Para as turmas do 1º ano, esta segunda-feira foi de conteúdo de matemática, com contagem de números no dia a dia, leitura e escrita numérica de quantidade até 100. A professora, Meiri de Freitas, do 1º ano, falou que sempre acompanhou a aprendizagem dos alunos, por meio de grupo de conversa com os pais e isso sempre deu muito certo.