Itens oficiais do Caprichoso lamentam morte de Arlindo Jr.

As homenagens ao eterno Pop da Selva, Arlindo Jr., não param. Os itens do boi caprichoso lamentaram a perda de um dos principais nomes do Festival Folclorico de Parintins, nas redes sociais.

O Pajé do boi azul, Netto Simões se despediu nos stories, “vá em paz meu amigo”.

A cunhã-poranga Marciele Albuquerque falou sobre sua admiração pelo levantador de toadas, "Merecíamos ficar mais tempo com ele junto da gente, nos abastecendo de sua força, talento e alegria”