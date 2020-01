Manaus/AM - O cantor Israel Novaes será atração da Festa de Aniversário de 122 anos da Emancipação do Município de Benjamin Constant, no próximo dia 29 de janeiro. O contrato com o cantor foi assinado pelo prefeito David Nunes Bemerguy, no valor de R$ 76.315,79.

O contrato foi publicado pela Prefeitura de Benjamin Constant no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas desta segunda-feira (13).

Veja o contrato: