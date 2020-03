IPTU: Prazo para pagamento com desconto expira na segunda-feira

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - O prazo para pagamento com desconto da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020, encerra na próxima segunda-feira (16). Quem estiver com tudo quitado pode garantir desconto de até 10% sobre o valor do IPTU. Já quem possui débitos de anos anteriores o desconte é de 5%. Outra opção é o pagamento parcelado em até 10 vezes, mas sem os abatimentos.

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) concluiu a postagem dos carnês de IPTU em fevereiro, mas caso algum contribuinte não tenha recebido o seu carnê com as guias para pagamento, a segunda via poderá ser emitida por meio do portal de serviços da Prefeitura de Manaus http://manausatende.manaus.am.gov.br.

As guias também poderão ser emitidas nos postos de atendimentos da Manaus Atende nos PACs, galerias dos Remédios e Espírito Santo, shopping Phelippe Daou, além da Central de Atendimento da rua Japurá, 493, Centro.

O recolhimento do IPTU com atraso será atualizado pela Unidade Fiscal do Município (UFM), incidindo sobre seu valor juros de mora de 1% ao mês ou fração e multa de mora diária de 0,33%, obedecido o limite de 20%.

Lançamento

A Semef lançou para este exercício um total de 570 mil imóveis tributáveis na base de IPTU. O lançamento somou aproximadamente R$ 460 milhões, tendo como meta de arrecadação R$ 250 milhões até dezembro deste ano.