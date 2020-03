IPTU deve render R$ 460 milhões aos cofres do município de Manaus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus concluiu a postagem dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos contribuintes da capital. Foram distribuídos mais de 530 mil carnês contendo os dados de lançamento e as guias de pagamento referentes ao exercício 2020, quando a prefeitura espera recolher R$ 460 milhões com esse tributo.

O contribuinte que efetuar o pagamento do tributo em cota única, até o dia 16 deste mês, obterá abatimento de até 10% sobre o valor total de lançamento. O pagamento do IPTU 2020 também poderá ser parcelado em até 10 vezes, mas sem descontos. A primeira parcela também vencerá no próximo dia 16.

De acordo com o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões, os carnês foram endereçados somente aos cadastros que possuem imóveis construídos. Caso o contribuinte seja proprietário de terrenos sem construções ou, por algum motivo, não tenha recebido o seu carnê com as guias de pagamento, a segunda via poderá ser emitida por meio do portal de serviços da Prefeitura de Manaus http://manausatende.manaus.am.gov.br.

O recolhimento do IPTU com atraso será atualizado pela Unidade Fiscal do Município (UFM), incidindo sobre seu valor juros de mora de 1% ao mês ou fração e multa de mora diária de 0,33%, obedecido o limite de 20%.