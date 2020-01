Investimentos no Polo Industrial de Manaus têm queda de 7,8% em três anos

Manaus/AM - Os investimentos no Polo Industrial de Manaus (PIM) se mantêm em queda, segundo os Indicadores de Desempenho relativo ao mês de setembro de 2019, o último divulgado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A média dos investimentos totais, que em 2017 somava US$ 9.142 bilhões, em 2019 fica em US$ 8.431 bilhões, indicando retração de 7,8%, equivalente a queda de investimentos de US$ 711 milhões entre os dois períodos.

Os três maiores setores: eletroeletrônicos incluindo bens de informática, duas rodas e termoplásticos representam 63,5%, equivalente a US$ 5.353 bilhões do total da média de 2019.

Dos cinco maiores setores, no comparativo entre 2018 e o ano passado, apenas o segmento de eletroeletrônicos - incluindo bens de informática - apresenta evolução positiva. Em 2018 a média dos investimentos no setor era de US$ 2.673 bilhões, enquanto em 2019 se situa em US$ 2.705 bilhões.