Invasão e balneário têm energia cortada após furto e dono de fábrica é preso em Manaus

Manaus/AM - Em operação policial contra furto de energia em Manaus, realizada na última sexta-feira (7), ligações clandestinas foram flagradas em um balneário e em uma invasão, localizados na travessa Alfazema, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Em outra operação, realizada na última segunda-feira (10), furto de energia foi atestado em fábrica de gelo localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, zona Oeste, com desvio de energia ligada direto à rede de média tensão por meio de um transformador de 150 KVA.

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos mediante a caracterização das irregularidades, constatadas pela equipe de inspeção técnica e o Perito do Instituto de Criminalística. O responsável pela fábrica de gelo foi preso em flagrante pelo delegado Paulo Benelli, e irá responder criminalmente pelo furto de energia elétrica após o pagamento da fiança arbitrada em R$ 4 mil. A fábrica ficou com o fornecimento de energia suspenso, com a retirada da ligação irregular. O valor do prejuízo causado à Distribuidora e a sociedade foi calculado em R$ 104.318,16.

Foto: Divulgação / Amazonas Energia

O responsável pelo balneário foi notificado e irá prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), assim como responderá criminalmente pelo furto de energia elétrica. O balneário e a invasão tiveram o fornecimento de energia suspenso, com a retirada das ligações irregulares.