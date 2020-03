Internos do interior do Amazonas concluem curso de artesanato

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - A Secretaria do Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou a entrega de certificados de conclusão do primeiro curso de 2020 de Artesanato em Palha de Tucumã para os internos da Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), localizada a 177 quilômetros de Manaus.

O curso teve início no começo de fevereiro e contou com a participação de 16 reeducandos inseridos no projeto Mãos Livres. As aulas aconteceram de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, totalizando uma carga horária de 60 horas.

Neste curso de capacitação, os internos puderam aprender conceitos sobre artesanato, desde a importância da qualidade da matéria-prima a habilidades específicas como classificação, tiragem, secagem e pintura de palha. Confecção de agulhas, material reciclado e uso dos pontos básicos também fizeram parte do conteúdo ministrado, além de noção de modelo e trabalho na palha de tucumã, confecção de cestas e noções sobre custo-despesa e lucro.

O curso foi realizado em parceria com a empresa cogestora Umanizzare Gestão Prisional.