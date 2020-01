Internos de presídios no Amazonas ganham curso profissionalizante de eletricista predial

Internos do Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), receberam através do Núcleo de Aprendizado Profissional (NAP) o curso de eletricista predial, com o objetivo de promover a qualificação profissional para 15 internos matriculados nesta edição.

O curso tem carga horária de 160 horas. As aulas teóricas e práticas são ministradas pelo professor de elétrica Jones Barreto.

No conteúdo programático teórico os alunos receberam orientação sobre circuitos elétricos, condutores elétricos, condutor neutro, condutor de proteção, montagem de quadros elétricos de distribuição e noções de instrumentos de medidas elétricas.