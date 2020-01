Internos de presídio no Amazonas concluem curso de conservação e limpeza

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encerrou nesta terça-feira (7) o primeiro curso de Conservação e Limpeza para internos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). As aulas tiveram início no último dia 23.

O curso teve a participação de 19 internos, e foi dividido em dois horários: pela manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h às 15h, totalizando uma carga horária de 60 horas.

Durante o curso de capacitação, os apenados adquiriram conhecimentos sobre os tipos e áreas de limpeza, elaboração do plano de trabalho e a utilização de produtos para o desenvolvimento da atividade. Eles aprenderam ainda sobre a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como conheceram técnicas de coleta seletiva e manuseio de máquinas.