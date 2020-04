Internações por síndrome respiratória aguda disparam no Amazonas

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - O total de 23 pessoas foram internadas em unidades de saúde do Estado com problemas de síndrome respiratória aguda (SRAG), nas últimas 24 horas, anunciou o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSL), em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (03).

Em um vídeo, Wilson Lima explicou que 55% dos respiradores disponíveis já estão em uso para ajudar no tratamento e alertou sobre a possibilidade do sistema público de saúde entrar em colapso se o número continuar aumentando. O Amazonas recebeu 15 respiradores para ajudar no combate ao Covid-19 e deve receber mais 18 aparelhos nos próximos dias.

Ainda de acordo com o governador, 2 hospitais da rede privada de saúde informaram que estão no limite de internações e devem fazer a transferência de pacientes para o Hospital Delphina Aziz, referência no Amazonas em tratamento ao coronavírus.

A Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS), divulgou, ainda nesta sexta-feira, que aumentou para 260 casos confirmados e de 12 óbitos causados pelo vírus.